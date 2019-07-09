باكو، 9 يوليو (أذرتاج). شارك وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف والقيادة الأخرى للوزارة في حفل افتتاح منشأة جديدة في احدى القواعد العسكرية للقوات البحرية العسكرية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان وزير الدفاع تفقد ميدانيا مبنى المقر والمساكن للجنود والمباني الإدارية والنقطة الطبية والمنشآت والمعدات في القاعدة العسكرية.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية

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