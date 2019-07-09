    • / سياسة

    سياسة


      وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 9 يوليو (أذرتاج).

    شارك وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف والقيادة الأخرى للوزارة في حفل افتتاح منشأة جديدة في احدى القواعد العسكرية للقوات البحرية العسكرية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان وزير الدفاع تفقد ميدانيا مبنى المقر والمساكن للجنود والمباني الإدارية والنقطة الطبية والمنشآت والمعدات في القاعدة العسكرية.

    AZERTAG.AZ :  وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١١:٠٢]
    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥‎٧]
    عسكريون أذربيجانيون يشاركون في الفعاليات الدولية
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٣٩]
    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
    ٠٧.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥‎٢]
    هدوء نسبي على خط الجبهة بانتهاك الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
      وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية   وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية