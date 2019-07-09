اجتماع مع خبراء الناتو في الأكاديمية العسكرية

باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

عقد اجتماع بين فريق خبراء الناتو وأساتذة المؤسسات التعليمية العسكرية الخاصة في الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة في إطار برنامج تعزيز التعليم الدفاعي (DEEP) وفقا لخطة العمل المشتركة بين أذربيجان والناتو لدعم نظام التعليم العسكري للجيش الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن مجموعة خبراء الناتو تقدم عروضا حول مبادئ التعليم عن بعد ومنهاجها والوحدات التعليمية والتدريبات العملية في اطار الحدث الذي سيستمر حتى 10 يوليو.