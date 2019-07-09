    • / سياسة

    سياسة


    اجتماع مع خبراء الناتو في الأكاديمية العسكرية

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤١]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    عقد اجتماع بين فريق خبراء الناتو وأساتذة المؤسسات التعليمية العسكرية الخاصة في الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة في إطار برنامج تعزيز التعليم الدفاعي (DEEP) وفقا لخطة العمل المشتركة بين أذربيجان والناتو لدعم نظام التعليم العسكري للجيش الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن مجموعة خبراء الناتو تقدم عروضا حول مبادئ التعليم عن بعد ومنهاجها والوحدات التعليمية والتدريبات العملية في اطار الحدث الذي سيستمر حتى 10 يوليو.

    AZERTAG.AZ :اجتماع مع خبراء الناتو في الأكاديمية العسكرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٠]
      وزير الدفاع يفتتح منشأة جديدة للقوات العسكرية البحرية
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١١:٠٢]
    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥‎٧]
    عسكريون أذربيجانيون يشاركون في الفعاليات الدولية
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٣٩]
    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
    اجتماع مع خبراء الناتو في الأكاديمية العسكرية