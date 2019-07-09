باكو، 9 يوليو، أذرتاج اختتم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك زيارته أذربيجان في 9 يوليو تموز اليوم. أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام الاتحاد الأوروبي وأذربيجان تكريما للضيف الرفيع. وكان في وداع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون

AZERTAG.AZ : رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي توسك يختتم زيارته أذربيجان

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