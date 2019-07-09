توسك: المفاوضات حول الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان على وشك الانتهاء

باكو، 9 يوليو، أذرتاج

قال دونالد توسك إن أذربيجان نادرة جدا حيث يجمع البلد على حد ذاته التقاليد والحداثة. وينظر البلد سويا إلى الشرق والغرب بموقعه الاستراتيجي الجغرافي المعقد اليوم. كما ذكرت سابقا إن الاتحاد الأوروبي يؤيد بسيادة أذربيجان واستقلالها وسلامة أراضيها.

أفادت أذرتاج عن توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي قوله في تصريح له في باكو 9 يوليو تموز اليوم إن الاتحاد الأوروبي وأذربيجان يقتربان بعضهما من بعض سنة بعد سنة: "علاقاتنا تكثفت وزيارتي الحالية إشارة واضحة إلى ذلك وقد حددنا عام 2018م أولويات في الشراكة والمفاوضات حول الاتفاقية على الفضاء الاوراسي العام وكذلك الاتفاقية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان على وسك الانتهاء. ويستفيد اقتصاداتنا من ذلك وتتعمق علاقاتنا السياسية والتجارية والثقافية. والبتة لا ينبغي لنا حقا أن ننسى ممر الجنوب للغاز الذي يربط بما بيننا وهذه النقطة الإيجابية من شأنها أن تأتي مثمرة مباشرا لشعوبنا وترفع الشراكة القائمة إلى مستوى اعلى بما يواكب مع وتيرة تنويع الاقتصاد."