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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٢]

    باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    يخطط في 11 يوليو / تموز إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة أغدام الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنين يوفيج ومارتين شوستر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وسايمون تيلر.

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