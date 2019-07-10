باكو، 10 يوليو، أذرتاج يباشر نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني تنافسه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن قراباغ أغدام يلتقي ذهابا بنادي "بارتيزاني" الألباني ضمن مرحلة التصفيات الأولى للموسم الجديد الـ 2019-2020م. ويدير المباراة طاقم الحكام من ايسلندا بقيادة هولواردور ويساعده يوهان غونار قودموندسون وأندري ويقفوسن مع الحكم الرابع بتور قودموندسون. وموعد المباراة الساعة 19.30 حسب توقيت باكو وتبثها بالبث الحي قناة سي بي سي سبورت الرياضية الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : قراباغ أغدام يباشر تنافسه اليوم بدوري أبطال أوروبا

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