الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والوفد المرافق له

باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الوفد تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري جيراسيموف، وذلك على هامش زيارته إلى باكو للمشارك في الاجتماع مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين أعربا عن أهمية إجراء محادثات دولية بشكل منتظم في باكو.

أكدا على تطوير العلاقات الثنائية الناجح بين أذربيجان وروسيا في جميع المجالات وأعربا عن ارتياحهما لتوسع التعاون العسكري والعسكري التقني.

وجرى خلال المباحثة تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بآفاق تطوير العلاقات العسكرية والعسكرية والفنية.