الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا

باكو، 10 يوليو / تموز، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا تود فولتيرسين والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارته إلى باكو للمشارك في الاجتماع مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري جيراسيموف.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين أعربا عن امتنانهما من إجراء اجتماعات دولية بشكل منتظم في باكو.

وجرى خلال المباحثة تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي ومساهمة بلدنا في مهمة "الدعم الحازم" في أفغانستان.