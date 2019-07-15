جهاز امن الدولة الجورجي يوقف مواطن أرمينيا بأكثر من 70 كغ مادة مشعة

تبيليسي، 15 يوليو (أذرتاج).

قام جهاز امن الدولة الجورجي بتوقيف مواطن أرمينيا في المعبر الحدودي بين جورجيا وأرمينيا كان يحمل في حافلته 71.63 كغ من مادة "توريوم 232" المشعة الخطيرة لصحة الإنسان والبيئة التي تعتبر مادة نووية سريعة الإشعاع. رغم لف المادة الكيماوية 4 مرات فبلغ حجم الإشعاع عليه 18 م ك ز في الساعة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز امن الدولة الجورجية ان مواطن أرمينيا كان يريد نقلها الى روسيا عبر جورجيا. رفعت القضية بهذا الشأن وينتظر محاكمته بالسجن من 5 الى 10 سنوات.