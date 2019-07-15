العثور على بقايا مسجد تركي قديم في ولاية جيرنوفتسي الأوكرانية
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٢٢]
كييف، 15 يوليو (أذرتاج).
تم العثور على بقايا مسجد تركي للقرن الثامن عشر الميلادي أثناء بعثة أثرية في قصر خوتينسك بولاية جيرنوفتسي الأوكرانية.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس البعثة نيكولاي ايلكيف قال إن أعمال التنقيب الأثري الجارية منذ عام 2014 نتجت عن اكتشاف بقايا مسجد تركي قديم وأطلال يعود تاريخها إلى العصر الروسي السلافي وثقافة تريبول وغيرها.
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