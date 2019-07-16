ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان بنسبة 2.4 %

باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في النصف الأول من هذا العام بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 37 مليار و825.2 مليون مانات. وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 3828.1 مانات.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الصناعة احتلت 44.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و9.9 في المائة في التجارة و6.2 في المائة في النقل والتخزين و5.9 في المائة في البناء و5.6 في المائة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك و2.6 في المائة في الإقامة للسياح والمطاعم العامة و1.7 ٪ في المعلومات والاتصالات و14.5 ٪ في تمثل القطاعات الأخرى. وشكل صافي الضرائب على المنتجات والاستيراد 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.