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    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٠٠]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بشدة 6.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة بالي الإندونيسية

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن الهزات الأرضية وقعت على بعد 88 كيلومترا من مستوطنة جيمباران.

    وكان مركز الزلزال على عمق 100 كيلومتر تحت الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    يذكر أن أكبر زلزال بقدر 9 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهندي وقع في26 ديسمبر عام 2004 مما تسبب التسونامي التي راح ضحيتها ما يقارب 200 الف من البشر.

    AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا
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