تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بقيمة 7.6 مليار دولار خلال نصف العام

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تصدير 15 مليونا و833 ألف و150 طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – يونيو من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 6 أشهر 7 مليارات و671 مليون و234 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 13 مليونا و564 ألف و784 طن من النفط الخام من البلد خلال ستة أشهر وبلغت تكلفتها 6 مليارات و945 مليون و438 الف دولار.