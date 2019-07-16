الخارجية الجورجية تدعو مجتمع البلد للتجنب من أعمال استفزازية في حدود أذربيجان

تبيليسي، 16 يوليو، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الجورجية بيانا بشأن الحادث الواقع 14 يوليو الحالي لدى مجمع كشيكجي داغ الديني المسيحي الذي بقع عند الحدود مع أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أنها تعد الحادث الواقع مثيرا للأسف وأن مثل هذه المعاملات غير مسرح بها نهائيا.

وجاء فيه انه عقب رد فعل عاجل عن جانب الجهات ذات الصلة الجورجية رفع الحادث مبكرا ويجري التحقيق مع الحادث.

وأشارت إلى أن مثل هذه الاحداث لا توافق مع علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين جورجيا وأذربيجان ولذلك تعتبر الوزارة من الواجب مواصلة جلسات فرق الخبراء ولجنة إعادة ترسيم الحدود قالت إن الجانب الجورجي تعلن عن جاهزيتها لتلك الجلسات. \

كما دعت وزارة الخارجية الجورجية مجتمع جورجيا التجنب من اعمال مستفز.

يجب الذكر أن مجمع كشيكجي داغ الأثري التاريخي يقع داخل أراضي جمهورية أذربيجان قرب حدود جورجيا ويجري الطرفان محادثات لترسيم الحدود في هذه المنطقة.