ارتفاع حصة الغاز الطبيعي في إجمالي صادرات أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٥٣]
باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)
شكل تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية من معادن القار 76.87 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و10.5 في المائة من الغاز الطبيعي و2.62 في المائة من المنتجات النفطية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن حصة النفط الخام في إجمالي صادرات أذربيجان كانت 80.18 في المائة والغاز الطبيعي 6.58 في المائة والمنتجات النفطية 3.26 في المائة خلال ستة أشهر من العام الماضي.
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