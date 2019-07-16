أذربيجان تزيد حجم صادراتها من السكر
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢١]
باكو، 16 يوليو (أذرتاج).
تم تصدير 25 الفا و462 طن من السكر من أذربيجان في أشهر يناير – يونيو لهذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيأة الجمارك الأذربيجانية ان القيمة الاجمالية للسكر المصدر 11 مليون و 186 الف دولار.
يذكر ان حجم السكر المصدر في الفترة ذاتها للعام الماضي كان 20 الف و813 طن بقيمة 12 مليون و383 الف دولار.
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