أذربيجان تزيد حجم صادراتها من السكر

باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

تم تصدير 25 الفا و462 طن من السكر من أذربيجان في أشهر يناير – يونيو لهذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيأة الجمارك الأذربيجانية ان القيمة الاجمالية للسكر المصدر 11 مليون و 186 الف دولار.

يذكر ان حجم السكر المصدر في الفترة ذاتها للعام الماضي كان 20 الف و813 طن بقيمة 12 مليون و383 الف دولار.