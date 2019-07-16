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    أذربيجان تزيد حجم صادراتها من السكر

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢١]

    باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

    تم تصدير 25 الفا و462 طن من السكر من أذربيجان في أشهر يناير – يونيو لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيأة الجمارك الأذربيجانية ان القيمة الاجمالية للسكر المصدر 11 مليون و 186 الف دولار.

    يذكر ان حجم السكر المصدر في الفترة ذاتها للعام الماضي كان 20 الف و813 طن بقيمة 12 مليون و383 الف دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تزيد حجم صادراتها من السكر
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