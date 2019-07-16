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    زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأفغانستان في العام الماضي بنسبة 37 %

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢٦]

    باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

    زاد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأفغانستان بنسبة 37 في المائة في عام 2018.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف قال في لقائه مع وزير المالية الأفغاني والمستشار العام للرئيس الأفغاني محمد هومايون قيومي والوفد المرافق له. أكد الوزير على أن أذربيجان تبدي أهمية كبيرة للتعاون الثنائي مشيرا إلى أهمية العزم السياسي لقائدي الدولتين في توسيع العلاقات واللقاءات الرفيعة المستوى.

    وأضاف الوزير الأذربيجاني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد 37 في المائة عام 2018.

    من جانبه شدد الوزير الأفغاني على أن ثمة إمكانيات لأفغانستان للاستفادة من قدرات الترانزيت لأذربيجان ولاسيما من ممر النقل لابيس – لازوري.

    كما أجريت في اللقاء مناقشات حول توسيع العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وأفغانستان.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأفغانستان في العام الماضي بنسبة 37 %
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