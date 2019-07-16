حوالي 17 مليار دولار حجم العمليات التجارية في أذربيجان في النصف الأول للعام الحالي
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥٦]
باكو، 16 يوليو (أذرتاج).
تجاوز حجم العمليات التجارية في أذربيجان في النصف الأول من العام الحالي 16 مليار و994 مليون و658 ألف دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج من هيأة الجمارك ان 7 مليارات و15 مليون و632 الف دولار من هذا المبلغ تشكل حصة الواردات بينما تشكل 9 مليارات و979 مليون و25 الف دولار حصة الصادرات.
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