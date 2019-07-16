حوالي 17 مليار دولار حجم العمليات التجارية في أذربيجان في النصف الأول للعام الحالي

باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

تجاوز حجم العمليات التجارية في أذربيجان في النصف الأول من العام الحالي 16 مليار و994 مليون و658 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج من هيأة الجمارك ان 7 مليارات و15 مليون و632 الف دولار من هذا المبلغ تشكل حصة الواردات بينما تشكل 9 مليارات و979 مليون و25 الف دولار حصة الصادرات.