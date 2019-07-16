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    حوالي 17 مليار دولار حجم العمليات التجارية في أذربيجان في النصف الأول للعام الحالي

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

    تجاوز حجم العمليات التجارية في أذربيجان في النصف الأول من العام الحالي 16 مليار و994 مليون و658 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج من هيأة الجمارك ان 7 مليارات و15 مليون و632 الف دولار من هذا المبلغ تشكل حصة الواردات بينما تشكل 9 مليارات و979 مليون و25 الف دولار حصة الصادرات.

    AZERTAG.AZ : حوالي 17 مليار دولار حجم العمليات التجارية في أذربيجان في النصف الأول للعام الحالي
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