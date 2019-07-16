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    122 رياضي يمثلون أذربيجان في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٢٧]

    باكو، 16 يوليو، أذرتاج

    يمثل عن أذربيجان 122 رياضي في النسخة الخامسة عشرة من دورة مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الذي تستضيفه العاصمة باكو فترة 21-27 يوليو تموز الجاري.

    أفادت أذرتاج عن مدير قسم الرياضة للجنة الأولمبية الوطنية حسن أقا رضايف في لقاء جمعه مع رياضيين ومدربيهم انضموا إلى منتخب أذربيجان المشارك في المهرجان اليوم قوله إن الوفد الأذربيجاني يضم عموما 198 شخصا مفيدا أن المهرجان يشارك فيه 3900 رياضي عن 48 بلدا من اجل حصاد 135 مجموعة من الميداليات.

    يذكر أن مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15 يتنافس فيه الرياضيون في 10 أنواع من الرياضة وهي ألعاب القوى والجمباز وكرة السلة ورياضة الدراجات وكرة اليد والجودو والسباحة وكرة المضراب وكرة الطائرة والمصارعة تنظم لدى 12 منشأة رياضية يخدم فيها اكثر من 2500 متطوع.

    وكالة أذرتاج شريك رسمي لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15 EYOF-2019 .

    AZERTAG.AZ :122 رياضي يمثلون أذربيجان في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15
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    122 رياضي يمثلون أذربيجان في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الـ15