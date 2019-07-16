تصدير 521 الف طن من المنتجات النفطية من أذربيجان

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال فترة أشهر يناير – يونيو من العام الحالي 520 الف و997 طن من المنتجات النفطية. وصلت قيمة المنتجات النفطية المصدرة خلال نصف العام إلى 261 مليون و182 الف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن حجم تصدير المنتجات النفطية من أذربيجان في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 548 الف و24 طنا مع قيمة التصدير البالغة 282 مليون و794 الف دولار أمريكي.