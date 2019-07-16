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    أذربيجان تزيد تصدير الغاز الطبيعي

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٠٣]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 5 مليارات و664 مليون و611 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال نصف العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر خلال أشهر يناير – يونيو بلغت مليارا و47 مليونا و680 ألف دولار.

    يذكر أنه تم تصدير 3 مليارات و101 مليون و25 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 570 مليون و337 ألف دولار أمريكي خلال العام السابق.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تزيد تصدير الغاز الطبيعي
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