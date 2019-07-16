أذربيجان تزيد تصدير الغاز الطبيعي
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٠٣]
باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 5 مليارات و664 مليون و611 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال نصف العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر خلال أشهر يناير – يونيو بلغت مليارا و47 مليونا و680 ألف دولار.
يذكر أنه تم تصدير 3 مليارات و101 مليون و25 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 570 مليون و337 ألف دولار أمريكي خلال العام السابق.
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