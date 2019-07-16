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    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 6 أشهر

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٨]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغت صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – يونيو من العام الحالي 608 مليون و662 ألف دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن هذا الحجم أكثر قدر 60 مليونا و694 ألف دولار قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

    كما أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى مليار و518 مليون و421 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال 6 أشهر
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