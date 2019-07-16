عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشترك للتعاون الاقتصادي الأذربيجاني الأفغاني

باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو في 16 يوليو الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشترك للتعاون الاقتصادي الأذربيجاني الأفغاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس المشارك عن الجانب الأذربيجاني لمجموعة العمل المشترك نائب وزير الاقتصاد صاحب محمدوف قال إن العزم السياسي لرئيسي كلا البلدين واللقاءات والمحادثات الجارية خلقت أساسا لتطوير التعاون بين أذربيجان وأفغانستان. أشار الى توقيع حوالي 15 وثيقة بين الدولتين حتى الآن.

وقال محمدوف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة ملحوظة مشيرا إلى وجود إمكانيات واسعة للمزيد من توسيع العلاقات التجارية.

كما أشار إلى أهمية الأعمال المنفذة في مجال زيادة حجم نقل البضائع بالترانزيت وتوقيع "اتفاقية التعاون حول التجارة والنقل" (لابيس لازوري). ذكر ان سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس وميناء باكو البحري التجاري الدولي الجديد يدشان إمكانيات جديدة لتوسيع التعاون الترانزيت.

بدوره قال وزير المالية الأفغاني المستشار العام للرئيس الأفغاني والرئيس المشارك في مجموعة العمل المشترك محمد هومايون قيومي ان بلاده حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي مع أذربيجان مشيرا إلى أهمية تنظيم لقاءات بين رجال أعمال كلا البلدين.

كما شهد الاجتماع مناقشة آفاق تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات والتعليم والصحة والنقل وغيرها بين البلدين.

في الختام تم التوقيع على بروتوكول ختامي عن مخرجات اجتماع مجموعة العمل المشترك.