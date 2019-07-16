باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج) حولت هيئة الجمارك الحكومية خلال أشهر يناير - يونيو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة مليارين و65 مليون و160 ألف مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 483 مليون و957 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليار و424 مليون و239 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 136 مليون و798 ألف مانات وضريبة الطريق 20 مليونا و165 ألف مانات.

AZERTAG.AZ : لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال العام الجاري

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