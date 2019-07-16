مناقشات حول التعاون الأذربيجاني الأفغاني في النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
AzerTAg.az
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
باكو، 16 يوليو (أذرتاج).
التقى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رامن قولوزاده في 16 يوليو بوزير المالية الأفغاني المستشار العام للرئيس الأفغاني محمد هومايون قيومي.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء تطوير التعاون بين البلدين في مجالات النقل والترانزيت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى أهمية تبادل الآراء حول تنفيذ مشاريع مشتركة في هذه المجالات
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٥١]
١٨.٠٥.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
٢٤.٠٤.٢٠١٩ [١٧:١٦]
١٠.٠١.٢٠١٩ [٢٠:٤٥]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٣٨]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:١١]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٢٨]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٥٠]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٥٢]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤١]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٣٩]
١١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٤]
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٥٣]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٠٨]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٦:١٥]
٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢١]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٣.٠٧.٢٠١٩ [٢١:٢٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٤٥]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥٨]
١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٢٣]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٤٥]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٥:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك