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    مناقشات حول التعاون الأذربيجاني الأفغاني في النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٨]

    باكو، 16 يوليو (أذرتاج).

    التقى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رامن قولوزاده في 16 يوليو بوزير المالية الأفغاني المستشار العام للرئيس الأفغاني محمد هومايون قيومي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء تطوير التعاون بين البلدين في مجالات النقل والترانزيت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى أهمية تبادل الآراء حول تنفيذ مشاريع مشتركة في هذه المجالات

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    مناقشات حول التعاون الأذربيجاني الأفغاني في النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات