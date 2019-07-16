رئيس الوزراء يستقبل وزير العدل السعودي

باكو، 16 يوليو، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في 16 يوليو تموز اليوم بوزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء محمدوف تحدث عن العلاقات الأذربيجانية السعودية مفيدا أن البلدين يحظيان بوجود علاقات طيبة في كثير من المجالات ومن ضمنها مجال العدل قائلا إن علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين والشعبين زادت تعززا بفضل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والمحادثات المقامة وانني على يقين من أن زيارتك هذه تسهم إيجابيا في المزيد من توسع العلاقات بين البلدين أيضا.

وأفاد رئيس الوزراء محمدوف أن العلاقات السياسية بين البلدين في المستوى العالي معيدا للذاكرة زيارته السعودية للمشاركة في اجتماع القمة الرابع عشر لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في يونيو العام الحالي. ولفت رئيس الوزراء إلى وجود فرص جيدة من اجل توسيع العلاقات في مختلف قطع الاقتصاد بما فيه السياحة والزراعة مؤكدا على وجوب توسيع التعاون المثمر.

وعبر رئيس الوزراء نوروز محمدوف عن الامتنان من دعم السعودية لموقف أذربيجان العادل من معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

واستلفت وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني إلى إعارة السعودية أهمية للتعاون مع أذربيجان في جميع المجالات. وأعاد للذاكرة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل مطلع العام الجاري مفيدا أن برنامج التعاون وقع عليه في 15 يوليو. وقال الضيف انهم تعرفوا إلى نظام المعلومات "المحكمة الإلكترونية" وسائر مصادر المعلومات المطبقة في مجال العدل في أذربيجان مشيرا إلى وجود إمكانات طيبة للتعاون في مجالي النظام القضائي والتشريع بين البلدين وغرض الزيارة إسهام في توسيع العلاقات في مختلف المجالات.

وجرى في اللقاء تبادل واسع لوجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.