خسوف القمر الثاني اليوم

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

يشهد سكان الأرض اليوم خسوفا قمريا ثانيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الظاهرة الطبيعية تبدأ في الساعة 00:03 وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 01:31 وستنتهي في الساعة 02:59.

يشاهد الخسوف القمري الأخير لهذا العام في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وأستراليا.

يذكر أن خسوف القمر الأول لعام 2019 كان في 21 يناير.