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    خسوف القمر الثاني اليوم

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١١:٣٢]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    يشهد سكان الأرض اليوم خسوفا قمريا ثانيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الظاهرة الطبيعية تبدأ في الساعة 00:03 وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 01:31 وستنتهي في الساعة 02:59.

    يشاهد الخسوف القمري الأخير لهذا العام في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وأستراليا.

    يذكر أن خسوف القمر الأول لعام 2019 كان في 21 يناير.

    AZERTAG.AZ : خسوف القمر الثاني اليوم
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