خسوف القمر الثاني اليوم
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١١:٣٢]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
يشهد سكان الأرض اليوم خسوفا قمريا ثانيا.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الظاهرة الطبيعية تبدأ في الساعة 00:03 وستكون عند أقصى مستوى في الساعة 01:31 وستنتهي في الساعة 02:59.
يشاهد الخسوف القمري الأخير لهذا العام في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وأستراليا.
يذكر أن خسوف القمر الأول لعام 2019 كان في 21 يناير.
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