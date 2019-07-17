نقل 16 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١١:٤٩]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم نقل 19 مليونا و744 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال 6 أشهر من العام الحالي.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 15 مليونا و985.7 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.
وكذلك، تم خلال أشهر يناير - مايو نقل مليونين و316.3 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
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