زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

نقل 13 مليارا و890.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري وزاد بنسبة 19.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 35.2 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 4 مليارات و891.6 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.