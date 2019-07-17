    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥‎٦]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نقل 13 مليارا و890.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري وزاد بنسبة 19.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 35.2 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 4 مليارات و891.6 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
    سوكار تكشف حجم أعمال الحفر في الربع الثاني
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٤٣]
    إنتاج اكثر من مليون طن من وقود الديزل خلال نصف العام
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٢٦]
    تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال 5 أشهر
    زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية في أذربيجان