زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 6.6 %

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 27 مليارا و355.8 مليون مانات بزيادة 6.6 في المائة خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي ألفين و768.6 مانات.

كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 25 مليارا و131.5 مليون مانات بزيادة 6.7 في المائة مقارنة مع مؤشر العام الماضي.