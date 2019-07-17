توجيه 2.36 مليار مانات إلى قطاع النفط خلال العام الجاري

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم توجيه مليارين و358.9 مليون مانات إلى قطاع النفط خلال 6 أشهر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الإنتاج في قطاع النفط خلال أشهر يناير - يونيو كان بقيمة 15 مليارا و524.6 مليون مانات. ارتفع الإنتاج في قطاع النفط بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت القيمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 9.8 في المئة. تم إنتاج 69.5 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين.

وتم توظيف 35 ألف شخص في قطاع النفط في الاقتصاد. بلغ مجموع الأجور الاسمية في قطاع النفط 3 آلاف و168.5 مانات في الفترة من يناير إلى مايو للعام الجاري.