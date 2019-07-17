باكو، 17 يوليو، أذرتاج قالت هيئة الجمارك إن حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال فترة نصف العام الجاري بلغ 701 ألف و53 طنا. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشاي المصدر بلغت 4 ملايين و500 ألف دولار. يذكر أن حجم الشاي المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 7ر712 طن بكلفة 4 ملايين و820 ألف دولار. 0-2

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر اكثر من 701 طن من الشاي خلال نصف العام

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