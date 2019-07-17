    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر اكثر من 701 طن من الشاي خلال نصف العام

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:١٨]

    باكو، 17 يوليو، أذرتاج 

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال فترة نصف العام الجاري بلغ 701 ألف و53 طنا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشاي المصدر بلغت 4 ملايين و500 ألف دولار.

    يذكر أن حجم الشاي المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 7ر712 طن بكلفة 4 ملايين و820 ألف دولار.

    0-2

    AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر اكثر من 701 طن من الشاي خلال نصف العام
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٢]
    زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات 8ر15 في المائة في النصف الأول من العام
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢١]
    إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 6 أشهر
    أذربيجان تصدر اكثر من 701 طن من الشاي خلال نصف العام