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    تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال 5 أشهر

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 5 مليارات و257.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 5 أشهر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو بلغت مليار و32 مليون و806 الف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال 5 أشهر
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