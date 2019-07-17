تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٢٦]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 5 مليارات و257.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 5 أشهر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو بلغت مليار و32 مليون و806 الف دولار أمريكي.
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