هيئة الإحصاء تكشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية خلال الخمسة اشهر
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٢٨]
باكو، 17 يوليو، أذرتاج
كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – مايو العام الحالي بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 8ر15 مليون دولار.
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