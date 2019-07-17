تصدير 6.1 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال يناير - مايو
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٢٩]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 13 مليونا و38.8 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير النفط في خمسة أشهر بلغت 6 مليارات و185 مليون و362 ألف دولار أمريكي.
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