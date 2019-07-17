إنتاج اكثر من مليون طن من وقود الديزل خلال نصف العام

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أنتج مليون و67 الف طن من وقود الديزل و607.2 ألف طن من البنزين للسيارات و151.8 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و300.3 ألف طن من الكيروسين و57.8 ألف طن من المازوت و9.6 ألف طن من زيوت التشحيم و98 ألف طن من القار النفطي و446.9 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية خلال 6 أشهر بلغ مليار و535.6 مليون مانات، بعد أن انخفض بنسبة 1.5 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وانخفض إنتاج البنزين للسيارات والكيروسين وزيوت التشحيم والقار النفطي. وارتفع إنتاج المازوت ووقود الديزل والبنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية.