باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج) وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – يونيو 10 مليارات و405.5 مليون مانات ومصروفاتها 10 مليارات و951 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 545.5 مليون مانات أو 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

AZERTAG.AZ : إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 6 أشهر

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