الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

باكو، 17 يوليو، (أذرتاج)

تم تصدير 91 ألفا و633.4 طن من الكيروسين بقيمة 55 مليونا و779.7 ألف دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال اشهر يناير - مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 337.4 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 162 مليون و185.1 ألف دولار و33 ألفا و342 طن من الغاز المسال بقيمة 7 ملايين و55.4 ألف دولار و83 ألف و268 طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 8 ملايين و248.8 ألف دولار هذه الفترة.