بحث آفاق تنمية علاقات أذربيجان مع النرويج وإسرائيل

نيويورك، 17 يوليو، أذرتاج

التقى نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس التنسيق الوطني للتنمية المستدامة علي أحمدوف بوزير التنمية الدولية النرويجي داق إنقه اولستين ووزير حماية البيئة عضو مجلس الأمن الإسرائيلي زئيف ائلكين.

أفادت أذرتاج أن اللقاء مع الوزير النرويجي شهد بحث آفاق تطوير العلاقات بين البلدين بما فيه توسيع التعاون في زيادة كفاءة مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وكفاءة الطاقة. وبجانب ذلك، قيل إن التقرير الوطني المتطوع الثاني لأذربيجان المقدم في التنمية المستدامة اعد بالمستوى العالي وإن تسليط الضوء في التقرير تسليطا واسعا على مسائل التنمية المتكاملة وجلب القطاع الخاص إلى العملية.

وقال علي أحمدوف في لقاء مع الوزير الإسرائيلي إن العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية تتطور معبرا عن يقينه من استمرار هذه العلاقات الناجحة في المستقبل أيضا. ولفت زئيف ائلكين إلى وجود علاقات الصداقة دائما بين إسرائيل وأذربيجان والى المزيد من تعزز هذه العلاقات بشراكات جديدة نحو تنفيذ أغراض التنمية المستدامة. وابلغ الوزير أن التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والصحة وغيرهما من المجالات مستمرة مفيدا أن بلاده على استعداد للتعاون مع أذربيجان في مجال كفاءة استخدام المياه ومصادرها في السنوات المقبلة مبديا نيته لزيارة البلد بهذا الصدد.

وتم التأكيد في اللقاء على اتخاذ أذربيجان خطوات ناجحة في تنفيذ أغراض التنمية المستدامة وأهمية دراسة خبر البلد في هذا المجال.