إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 6 أشهر

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والصين في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 6 أشهر. بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و805 مليون و906 ألف دولار أمريكي والى تركيا مليار و233 مليون و813 ألف دولار والى الصين 684 مليون و516 ألف دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليارين و984 مليون و357 الف دولار ومع تركيا مليار و911 مليون و214 الف دولار ومع روسيا مليار و381 مليون و524 الف دولار.