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    إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢١]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    روسيا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن سويسرا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال ستة أشهر.

    بلغت حجم الواردات من سويسرا مليار و9 ملايين و53 ألف دولار ومن روسيا مليار و4 ملايين و69 الف دولار ومن تركيا 677 مليون و400 ألف دولار أمريكي.

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