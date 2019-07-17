زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات 8ر15 في المائة في النصف الأول من العام

باكو، 17 يوليو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال فترة نصف العام الحالي خدمات بقيمة 8ر999 مليون مانات واستهلك 1ر72 في المائة منها من جانب الأهالي.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة خدمات المعلومات والاتصالات ازدادت بالتعبير الحقيقي بنسبة 8ر15 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي علما بان 5ر82 في المائة من العائدات في هذا المجال من حصة القطاع غير الحكومي.

وجاء في البيان أن 2ر42 في المائة من الأرباح من الخدمات او 5ر421 مليون مانات تشكلت في مجال الاتصالات الخلوية.