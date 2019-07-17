الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - يونيو إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 5 مليارات و319 مليون و766 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليار و170 مليون و909 ألف دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليار و162 مليون و292 ألف دولار.