سوكار تكشف حجم أعمال الحفر في الربع الثاني

باكو، 17 يوليو، أذرتاج

قالت سوكار في بيان إن حجم اعمال الحفر التي نفذتها مؤسسات الشركة في الربع الثاني من العام الحالي ازداد قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان سوكار شركة النفط الوطنية الأذربيجانية أن حجم اعمال الحفر في الفترة المذكورة بلغت 41 ألف متر.