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    سياسة


    جيش الاحتلال الأرميني يطلق النيران على جرارة أذربيجانية

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٣٢]

    باكو، 17 يوليو (أذرتاج).

    أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الأخبار المتناقلة في وسائل الإعلام الأرمينية عما يزعم كأن وحدات الجيش الأذربيجاني في نخجيوان أطلقت النيران على قرية أرمينية لا أساس لها من الصحة وأخبار كاذبة ومضللة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الجرارة التي كانت تعمل في الأعمال الزراعية في منطقة مجاورة لخط الجبهة تعرضت لطلقات النيران من قبل وحدات جيش الاحتلال الأرميني. ولا يوجد خسائر بشرية. أسكتت نقط النيران نتيجة رد وحدات الجيش الاذربيجاني عليه.

    AZERTAG.AZ :جيش الاحتلال الأرميني يطلق النيران على جرارة أذربيجانية
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