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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٨.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٣٩]

    باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.72 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.06 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.69 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.09 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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