الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 25 مرة

باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 25 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي بيركابر وباراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية وقرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي مزم وقيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية أغدام بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي أغدام وخوجاوند الأذربيجانيتين على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.