قراباغ أغدام يتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

تأهل نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني للمرحلة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019-2020م بعد أن تغلب على بارتيزاني الألباني بهدفين دون رد في مباراة إياب جمعتهما على ملعب دالغا أرينا بالعاصمة باكو عقب تعادل سلبي في المباراة الأولى بينهما قبل أسبوع.

أفادت أذرتاج أن هدفي قراباغ سجلهما اوزوبيتش د51 وكينتانا د93 وبلغ عدد الأهداف المسجلة من قبل قراباغ في مباريات دوريي أبطال أوروبا مائة هدف.

وسيتنافس قراباغ في المرحلة التالية فائز مباراة داندالك الإيرلندي وريغا اللاتفي في حين يواصل بارتيزاني مشواره في دوري أوروبا ويلتقي بشريف المولدوفي.