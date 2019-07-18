جرح جندي أذربيجاني بنيران العدو الأرميني في الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

باكو، 18 يوليو (أذرتاج).

جرح الجندي الاذربيجاني جيهون بايراموف بنيران العدو الأرميني نتيجة خرق وحدات القوات المسلحة لأرمينيا حالة وقف اطلاق النار وإطلاقها النار على موقع قتالي حدودي لحرس الحدود الأذربيجاني في قرية ايكينجي شيخلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية من مواقعها في قرية زوراكان لمحافظة نويمبريان الأرمينية في ليلة اليوم الثامن عشر من يوليو في الساعة 00:20.

أفادت وكالة أذرتاج ان وحدات حرس الحدود ردت على العدو وأسكتت نقط النيران. ولا خطر على حياة الجندي الجريح بعد توصيله الى المستشفى.

وزار رئيس جهاز حرس الحدود الجنرال التشين قولييف مكان الحادث فور تلقي هذا الخبر والتقى الجنود والعسكريين وتفقد الظروف ميدانيا.