زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأفغانستان خلال يناير - مايو بنسبة 15 %

باكو، 18 يوليو / تموز، (أذرتاج)

زاد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأفغانستان بنسبة 15 في المائة في الفترة ما بين يناير ومايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صاحب محمدوف في اجتماع مجموعة العمل الأذربيجانية الأفغانية الذي عقد في باكو في 16 يونيو.

أكد نائب الوزير على أن حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين في العام الماضي بلغ 71.5 مليون دولار، الأمر الذي زاد 37 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من عام 2017.